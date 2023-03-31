Португальские компании инвестировали в Великобританию 2,1 млрд евро

Эти национальные инвестиции общей стоимостью около 2100 млн евро (1900 млн фунтов стерлингов), которые были поддержаны услугами посольства Великобритании в Лиссабоне, создали 195 рабочих мест в таких секторах, как технологии, кибербезопасность, креативные индустрии, строительство и финансовая область.

Баланс составляет посольство Соединенного Королевства, которое 30 марта на 13-й церемонии вручения наград UK-Portugal Business Awards отметило стартап Kinetikos, Blocotelha - недавно группа из Порту-де-Мош выиграла контракт на сумму 27 миллионов долларов в Париже.

Также обратила на себя внимание Endiprev de Mortágua (в 2022 году вошла в состав первой офшорной ветряной электростанции во Франции) с премией за расширение инвестиций.

В категории Global Entrepreneur призы были вручены Boxtolife, Yacooba Labs, Propdata (Alfredo AI Real Estate Analytics) и B10SEC.

Дипломатический дом выделил 20 британских компаний, работающих в Португалии , которые были частью более широкой группы организаций, поддерживаемых DBT в Лиссабоне в 2022 году.

Их общий объем экспорта товаров и услуг в различных секторах оценивается в 340 млн евро, а глобальные инвестиции в Португалию составляют около одного миллиарда евро.

В своем заявлении посол Великобритании в Португалии Кристофер Сэйнти подчеркнул «большой энтузиазм и гордость за еще одно признание самоотверженности и усилий британских и португальских компаний, которые выделялись успехами в своих областях бизнеса и в приверженности рынкам Великобритании и Португалии».