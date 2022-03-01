Португальские компании уже разместили более 2 тысяч вакансий для беженцев

Вторник, 01 Март 2022 Португалия Португалия

Португальские компании уже разместили более 2 тысяч вакансий для беженцев

Платформа была запущена 28 февраля.

На данный момент уже загружено более двух тысяч предложений о работе, что хорошо показывает динамику присоединяющихся компаний», - пояснила министр Ана Мендеш Годинью.

Платформа, созданная для сбора предложений работы от компаний для украинских беженцев в Португалии, уже собрала более двух тысяч предложений, сообщила министр труда, солидарности и социальной защиты.

Платформа была запущена в этот понедельник, и «на данный момент уже загружено более двух тысяч предложений о работе, что хорошо показывает динамику присоединяющихся компаний», - пояснила Ана Мендеш Годинью в конце внеочередного заседания Совета министров.

Правительство утвердило во вторник упрощенный механизм получения временной защиты для украинских беженцев.

Гражданам Украины, прибывающим в Португалию, автоматически присваивается идентификационный номер налогоплательщика (NIF), идентификационный номер социального обеспечения (NISS) и номер пользователя Национальной службы здравоохранения (SNS).

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