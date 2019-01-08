Португальские маяки становятся все более популярными достопримечательностями, которые посещает все большее количество туристов.

В 2018 году было зафиксировано рекордное число туристов, которые посетили маяки после того, как они были открыты для публики в 2011 году.

28 португальских маяков, открытых для публики, четыре из которых находятся в Алгарве, привлекли в 2018 году 101 613 посетителей, что является новым рекордом.

По сравнению с 2017 годом число посетителей увеличилось на 27 721.

Наиболее посещаемый маяк Прайа-ду-Барра находится в Авейру, за ним следуют маяк в Понта-ду-Парго на Мадейре и маяк Арнел на Азорских островах.