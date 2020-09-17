Португальские новаторы заменят маски на толстовки

Текстильное изделие разработано в Vila Nova de Famalicão. Идея заключалась в том, чтобы создать удобную альтернативу защитным маскам. Толстовка получилась эффективной, функциональной и привлекательной.

Продукт разрабатывался для того, чтобы помочь детям вернуться в школу в учебном году и уменьшить дискомфорт от соблюдения правил защиты. Вместо того, чтобы постоянно носить маску, ученики смогут надевать толстовку – это решение комбинирует безопасность и современные модные течения, в которых свитшоты пользуются максимальной популярностью.

Воротник плотно прилегает к лицу, он изготовлен из специальной мембраны, созданной из нановолокна. Мембрана обеспечивает мощную фильтрацию вдыхаемого воздуха, задерживая до 99,9% всех микроорганизмов и вредных частниц, которые витают вокруг.

Толстовка MO Tex - Márcia Oliveira Têxteis появится на рынке в конце сентября. В первую очередь, продукт предназначается для португальского рынка, но производитель ведет переговоры с Испанией и Францией по поводу экспорта защитной одежды за рубеж.