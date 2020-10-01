Португалия: найдены яйца динозавров возрастом 68 млн лет
Вместе с испанскими коллегами ученые раскапывают находку недалеко от Пиренеев в Испании.
Исследователи надеются найти первые эмбрионы динозавров в стране.
Уже обнаружено 30 яиц, но ученые ожидают найти четыре разных гнезда и более 100 яиц.
По оценкам международной группы, яйца динозавров в хорошем состоянии принадлежат завроподам - четвероногим травоядным с хвостами и длинной шеей, которые достигали 30 метров в длину.
Раскопки проводятся группой исследователей из Нового лиссабонского университета и музея города Лоуринья в Португалии, а также из группы Университета Сарагосы в Испании.
Исследование финансируется Фондом науки и технологий Португалии.