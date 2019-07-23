Португальские пляжи в списке самых опасных в мире

Пляжи Португалии включены в список самых опасных пляжей мира. Рейтинг был составлен издание Love Money. В списке перечислены 18 самых опасных пляжей. Создатели рейтинга учитывали самые разные критерии — такие как опасные течения, уровень загрязнения, окружающей среды, а также вероятность нападения диких животных на отдыхающих, таких как акулы или крокодилы.



В список небезопасных пляжей попали и пляжи Алгарве. Регион занял 14-ое место. В статье говорится, что регион включили в рейтинг из-за высоких морских волн, а также опасных скалистых пляжей.

Составители рейтинга напомнили о нескольких крупных ЧП на алгарвийских пляжах. Например, об инциденте, который произошел в 2009 году в Албуфейре. Тогда в результате оползня, который обрушился на отдыхающих погибли пять человек, еще трое получили ранения.