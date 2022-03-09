Португальские пляжи включены в число самых лучших

Сайт онлайн-путешествий TripAdvisor только что опубликовал список лучших пляжей в мире и Европе.

Португалия в очередной раз сумела завоевать заслуженную известность.

По мнению пользователей платформы TripAdvisor, в Топ-25 мира вошел всего один португальский пляж, но зато какой - Прайя-да-Фалезия (Ольюш-де-Агуа)!

В списке лучших Португалия поднялась на одну позицию по сравнению с 2021 годом - с 13 на 12 место.

В Топ-25 Европы жюри включило сразу два португальских пляжа: уже знакомый нам Прайя-да-Фалезия (Ольюш-де-Агуа) на втором месте и Прайя-да-Роша на 14 месте.

Если вы уже мечтаете о лете, возьмите во внимание это мнение бывалых путешественников.