Португальские пляжи включены в число самых лучших
По данным TripAdvisor, один пляж Португалии входит в число 25 лучших пляжей мира, и два - в число лучших европейских.
Сайт онлайн-путешествий TripAdvisor только что опубликовал список лучших пляжей в мире и Европе.
Португалия в очередной раз сумела завоевать заслуженную известность.
По мнению пользователей платформы TripAdvisor, в Топ-25 мира вошел всего один португальский пляж, но зато какой - Прайя-да-Фалезия (Ольюш-де-Агуа)!
В списке лучших Португалия поднялась на одну позицию по сравнению с 2021 годом - с 13 на 12 место.
В Топ-25 Европы жюри включило сразу два португальских пляжа: уже знакомый нам Прайя-да-Фалезия (Ольюш-де-Агуа) на втором месте и Прайя-да-Роша на 14 месте.
Если вы уже мечтаете о лете, возьмите во внимание это мнение бывалых путешественников.