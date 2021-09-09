Португальские программы магистратуры и MBA - в мировых рейтингах

Четверг, 09 Сентябрь 2021 Португалия Португалия

Португальские программы магистратуры и MBA - в мировых рейтингах

Nova, Católica, Universidade do Porto e ISCTE успешно позиционируют Португалию в мировом рейтинге магистратур и программ MBA.

По данным Quacquarelli Symonds (QS), бизнес-школы Universidade Nova de Lisboa, Católica Lisbon, Universidade do Porto и ISCTE включены в список, объединенный мировыми ссылками, такими как Harvard School, MIT или Oxford School.

Два португальских курса входят в число лучших программ MBA в мире.
Лиссабон MBA выделяется в «Global MBA Rankings 2022», подготовленный Quacquarelli Symonds.

По словам британского консультанта, это школа с лучшими программами MBA в Португалии. Она входит в число лучших в мире, деля 111-120 позиции с другими учебными заведениями, и входит в европейский топ-40, занимая 35 место в рейтинге.

В дополнение к лиссабонской программе MBA, Porto Business School (PBS) также входит в рейтинг, способствуя совершенствованию португальского образования с точки зрения подготовки руководителей: в топ-250 в мире (201–250) и в 70 лучших в Европе (61–70).

ISCTE входит в пятерку рейтингов лучших бизнес-мастеров мира. Нова лидирует в области финансов и управления (на уровне магистра менеджмента QS делит рейтинги 2022 года на пять групп: менеджмент, финансы, бизнес-аналитика, маркетинг и управление цепочками поставок).

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