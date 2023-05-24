Португальские рабочие стареют

Параллельно с усилением школьного образования населения росла профессиональная группа с более высокой квалификацией - «специалисты интеллектуальной и научной деятельности».

Средний возраст занятого населения по данным переписи 2021 года составил 44,2 года, что на 2,8 года больше, чем в 2011 году, причем учителя относятся к наиболее возрастным профессиональным группам со средним возрастом 48,7 лет.

Национальный институт статистики (INE) выделил во вторник подгруппу «учителя начального образования (2-й и 3-й циклы) и среднего образования», средний возраст которых составляет 50,2 года», при раскрытии набора данных о профессиях и образовании населения. , по окончательным результатам XVI Всеобщей переписи населения и VI Всеобщей переписи населения - 2021 года.

«В последнее десятилетие, параллельно с усилением школьного образования населения, наблюдается рост профессиональной группы с большей квалификацией «специалисты интеллектуальной и научной деятельности». Одновременно, «менее требуют учебы неквалифицированные работники», - говорится в бюллетене INE.

Профессии, связанные с информационными и коммуникационными технологиями (ИКТ), «усилили свой вес», с упором на «директоров служб информационно-коммуникационных технологий» (132,3%), «аналитиков и программистов программного обеспечения, Интернета и приложений» (112,1%). и «специалисты по базам данных и сетям» (134,7%), в которых занятое население увеличилось более чем вдвое.

Также группа «специалисты по финансам и бухгалтерскому учету» (151,8%), в которую входят такие профессии, как бухгалтеры, финансовый консультант, финансовый аналитик и группа «специалисты по административной организации» (136,9%), зафиксировали рост «весьма значительный» в последнее десятилетие.

«В период с 2011 по 2021 год произошло увеличение численности занятого населения с высшим образованием по всем профессиональным группам, в частности по «представителям органов законодательной и исполнительной власти, директорам и исполнительным руководителям» (18,6 процентных пункта), «управленческим персонал» (11,8 п.п.) и «техники среднего звена и профессии» (11,2 п.п.).