Португальские рабочие в числе тех, кто работает больше всех

Португальские рабочие работают в среднем почти 40 часов в неделю, что значительно выше среднего показателя по сообществу.

Данные, опубликованные 20 сентября, показывают, что Португалия является шестой страной в Европе, где рабочая неделя самая длинная.

«В 2022 году нормальная рабочая неделя среди людей в возрасте от 20 до 64 лет в Европейском Союзе (ЕС) составляла 37,5 часов», - сообщил Евростат.

Для сравнения, здесь рабочие работают в среднем 39,9 часа в неделю, то есть почти на два с половиной часа больше, чем в среднем по ЕС.

Только в Сербии (43,3 часа), Греции (41 час), Польше (40,4 часа), Румынии и Болгарии (обе 40,2 года) рабочие работают больше часов в неделю, чем в Португалии, подчеркивает статистическое ведомство.

С другой стороны, с июня несколько десятков португальских компаний тестируют четырехдневную рабочую неделю, и этот эксперимент также направлен на то, чтобы понять, увеличивается ли при меньшем количестве рабочих часов национальная производительность.

Кстати, среди европейских стран в Нидерландах самая короткая рабочая неделя: 33,2 часа, по данным Евростата. Далее идут Германия (35,3 часа) и Дания (35,4 часа).

Все эти страны характеризуются конкурентоспособным уровнем производительности, хотя продолжительность рабочего времени в неделю ниже, чем в Португалии.