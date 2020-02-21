Португальские регбисты добрались в Калининград

Пятница, 21 Февраль 2020 Португалия Португалия

Португальские регбисты добрались в Калининград

Португальские регбисты из-за проблем с визами приехали в Калининград на автобусе.

Спортсмены семь часов добирались на автобусе из Варшавы из-за неправильно указанного города въезда в Россию.

Сборная Португалии по регби семь часов добиралась до Калининграда на автобусе из Варшавы из-за неправильно оформленных виз. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщил капитан португальской команды Томас Эплтон.

Игра между командами России и Португалии пройдет 22 февраля на стадионе "Калининград", встреча начнется в 17:00 мск. Португальская сборная должна была прилететь в город из Лиссабона с пересадкой в Москве, но в визах игроков городом въезда в Россию был указан Калининград, пишет ТАСС.

"К сожалению, у нас возникли проблемы с визами, не было разрешения на въезд в Россию через Москву. Нам пришлось разделиться на несколько групп, менять билеты, лететь до Варшавы, а оттуда семь часов автобусом ехать до Калининграда. Но у нас молодая команда, завтра мы будем в порядке", - отметил регбист.

"Мы уже выиграли две игры чемпионата Европы, но понимаем, что российская команда сейчас настроена решительно, чтобы реабилитироваться после двух поражений. Но мы только вышли из первого дивизиона в высший, хотим показать себя во всей красе, хотим победить. Главная задача для нас - выйти на Кубок мира 2023 года, а для этого нам нужно продолжать побеждать", - сказал Эплтон.

В чемпионате Европы принимают участие шесть команд, помимо россиян и португальцев, на турнире играют сборные Испании, Бельгии, Грузии и Румынии. Сборная России после двух туров занимает последнее, шестое место, не набрав очков. Первое место занимает команда Грузии (9), второе - Португалии (8), третье - Бельгии (6), четвертое - Испании (5), на пятом месте идут румыны (0).

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