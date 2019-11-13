Португальские сапожники изготавливают самые дорогие балетки в мире

Основатели португальского обувного бренда Josefinas, производящие самые дорогие балетки в мире, признались, что черпают вдохновение для создание эксклюзивной обуви в русском балете. Одна из популярных моделей марки даже носит название российской столицы.



Одна пара обуви португальских дизайнеров в среднем стоит 3300 евро. Несмотря на высокую цену бренд год от года становится все более популярным. Фабрика экспортирует обувь в 60 стран мира, а объём продаж в прошлом году увеличился на 50 процентов. Обувь португальских дизайнеров рекомендуют ведущие журналы моды, такие как Elle и Vogue.



Josefinas появилась на рынке 7 лет назад. Фирма была основана двумя португалками Марией Куньей и Филипой Жулио. Вся обувь изготавливается вручную сапожниками и швеями на небольшой фабрике в городе Nadais на севере Португалии.



Фабрика также производит кроссовки. Однако хитом продаж являются балетки. У фирмы более чем 100 моделей с такими наименованиями как Black Lisbon, Paris, Safari, Queen of Hearts, Moscow и Opium.