Португальские сапожники изготавливают самые дорогие балетки в мире

Среда, 13 Ноябрь 2019 Португалия Португалия

Португальские сапожники изготавливают самые дорогие балетки в мире

Обувные кутюрье признаются, что вдохновляются русским балетом.

Основатели португальского обувного бренда Josefinas, производящие самые дорогие балетки в мире, признались, что черпают вдохновение для создание эксклюзивной обуви в русском балете. Одна из популярных моделей марки даже носит название российской столицы.

Одна пара обуви португальских дизайнеров в среднем стоит 3300 евро. Несмотря на высокую цену бренд год от года становится все более популярным. Фабрика экспортирует обувь в 60 стран мира, а объём продаж в прошлом году увеличился на 50 процентов. Обувь португальских дизайнеров рекомендуют ведущие журналы моды, такие как Elle и Vogue.

Josefinas появилась на рынке 7 лет назад. Фирма была основана двумя португалками Марией Куньей и Филипой Жулио. Вся обувь изготавливается вручную сапожниками и швеями на небольшой фабрике в городе Nadais на севере Португалии.

Фабрика также производит кроссовки. Однако хитом продаж являются балетки. У фирмы более чем 100 моделей с такими наименованиями как Black Lisbon, Paris, Safari, Queen of Hearts, Moscow и Opium.

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