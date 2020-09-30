Португальские школьники - единственные в ОЭСР, которые улучшают свои результаты

Среда, 30 Сентябрь 2020 Португалия Португалия

Португальские школьники - единственные в ОЭСР, которые улучшают свои результаты

Это один из выводов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), основанный на результатах тестирования 15-летних учащихся с 2010 года.

За последнее десятилетие средние расходы на одного учащегося в странах ОЭСР увеличились более чем на 15%, но эти инвестиции не привели к значительным улучшениям в школьной успеваемости.

Единственное исключение - Португалия. Страна выделяется тем, что является единственной страной ОЭСР , которой удалось за годы обучения своих школьников «значительно улучшить» свои знания по чтению, математике и естественным наукам.

Результаты исследования были опубликованы в работе «Эффективная политика, успешные школы», которая объединяет данные из 79 стран и экономик.

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