Португальские школьники - единственные в ОЭСР, которые улучшают свои результаты

За последнее десятилетие средние расходы на одного учащегося в странах ОЭСР увеличились более чем на 15%, но эти инвестиции не привели к значительным улучшениям в школьной успеваемости.

Единственное исключение - Португалия. Страна выделяется тем, что является единственной страной ОЭСР , которой удалось за годы обучения своих школьников «значительно улучшить» свои знания по чтению, математике и естественным наукам.

Результаты исследования были опубликованы в работе «Эффективная политика, успешные школы», которая объединяет данные из 79 стран и экономик.