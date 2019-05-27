Португальские школьники провели массовую акцию в защиту климата

Понедельник, 27 Май 2019 Португалия Португалия

Португальские школьники провели массовую акцию в защиту климата

В акции приняло участие тысячи подростков.

Молодежь Португалии подключилась к так называемым «массовым климатическим забастовкам», которые в эту пятницу прошли в 119 странах и в 1600 городах мира. В Португалии «забастовки» запланированы в 48 населенных пунктах.

В акции приняли участие тысячи школьников. Ее цель — требование к правительствам своих стран соблюдать Парижское соглашение по борьбе с глобальным потеплением.

Подобные акции школьники начали проводить по примеру шведской девочки Греты Тунберг. Подросток больше полугода каждую пятницу вместо уроков выходит с одиночным пикетом к парламенту страны.

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