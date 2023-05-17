Португальские школьники снова в числе худших по чтению

Португальские учащиеся 4 класса ухудшили свои показатели по чтению в период с 2016 по 2021 год, снизившись в среднем с 528 баллов в 2016 году до 520 (на 8 баллов меньше).

Об этом говорится в международном исследовании Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), опубликованном 16 мая.

В последнем выпуске этого исследования, которое каждые пять лет оценивает грамотность чтения учащихся со всего мира, португальские школьники получили более низкий результат, чем предыдущая оценка: минус 11 баллов в 2016 г. по сравнению с полученным в 2011 г. (541 балл). ).

Только 6% учащихся достигли продвинутого уровня чтения (более 625 баллов по тестам PIRLS); 36% добились высоких результатов; 75% достигли хотя бы среднего уровня и 94% достигли низкой успеваемости (менее 400 баллов), а 6% учащихся не достигли минимального уровня успеваемости.

По сравнению с 43 странами, проводившими исследование в тот же период, Португалия занимает 22-е место в рейтинге.

Однако по сравнению со всеми 65 оцененными странами и регионами (включая те, которые проводили тесты в период с августа по декабрь 2021 года и с марта по июль 2022 года) Португалия занимает 29-е место.

Студенты из Сингапура получили самый высокий средний балл - 587 баллов, в то время как средний балл Португалии был аналогичен среднему баллу студентов из Словении (520 баллов), Испании (521 балл), Новой Зеландии (521 балл), Германии (524 балла), Мальты (515 баллов), Франции (514 баллов), Сербии (514 баллов) и Албании (513 баллов).

Согласно этому исследованию, 60% португальских учащихся говорят, что им очень нравится читать, но нет никакой положительной связи между тем, что им нравится читать, и результатами тестов PIRLS (учащиеся, которые сказали, что им не нравится читать, даже набрали на пять баллов больше, чем те, кто не любил читать).

Наличие собственной комнаты и подключения к Интернету, наличие более сотни книг дома, частый доступ к неформальным мероприятиям по обучению грамоте дома также являются факторами, положительно влияющими на производительность.

В выпуске 2021 года в PIRLS приняли участие 6111 тысяч португальских учащихся, 5936 родителей, 376 учителей и 196 директоров школ.