Португальские строители выполнили три четверти работ

Четверг, 13 Январь 2022 Португалия Португалия

Португальские строители выполнили три четверти работ

Национальным строительным компаниям удалось привлечь 500 млн евро на крупные общественные работы.

В 2021 году национальные строительные компании выиграли наибольшую долю крупномасштабных тендеров, проведенных в Португалии.

Из 640 млн евро, вложенных в более чем два десятка подрядных работ, 500 млн достались национальным строительным компаниям, что соответствует трем четвертям от общей стоимости.

Согласно данным портала Base, Mota-Engil подписала самый крупный контракт в прошлом году на сумму 132,9 млн евро на выполнение дренажных туннелей в Лиссабоне.

За ними следуют железная дорога и контактная сеть на сумму около 87 млн ​​евро, контракт между Évora и Elvas/Fronteira, а также гражданское строительство участка Évora-Évora Norte, который соединил Mota-Engil и Teixeira Duarte.

В предыдущие годы группы, включающие испанские компании, получали некоторые из крупных общественных заказов в Португалии, но в прошлом году им не удалось собрать более 87 млн евро, то есть они заключили контракты менее чем на 14% от общей доли.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)