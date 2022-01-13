Португальские строители выполнили три четверти работ

В 2021 году национальные строительные компании выиграли наибольшую долю крупномасштабных тендеров, проведенных в Португалии.

Из 640 млн евро, вложенных в более чем два десятка подрядных работ, 500 млн достались национальным строительным компаниям, что соответствует трем четвертям от общей стоимости.

Согласно данным портала Base, Mota-Engil подписала самый крупный контракт в прошлом году на сумму 132,9 млн евро на выполнение дренажных туннелей в Лиссабоне.

За ними следуют железная дорога и контактная сеть на сумму около 87 млн ​​евро, контракт между Évora и Elvas/Fronteira, а также гражданское строительство участка Évora-Évora Norte, который соединил Mota-Engil и Teixeira Duarte.

В предыдущие годы группы, включающие испанские компании, получали некоторые из крупных общественных заказов в Португалии, но в прошлом году им не удалось собрать более 87 млн евро, то есть они заключили контракты менее чем на 14% от общей доли.