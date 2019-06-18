Португальские студенты придумали приложение для отказа от пластика

Студенты университета Instituto Superior Técnico разработали приложение, которое позволит уменьшить количество пластикового мусора и покупок товаров из пластмассы. Об этом сообщает агентство Lusa.



«Новые проект создан, чтобы побудить потребителей сделать правильный выбор, покупая товары», - рассказал один из авторов, студент 3-го курса Жил Коэльо.



Приложение предлагает вознаграждать потребителей виртуальной валютой. За каждую покупку предусмотрено разное вознаграждение. Так например, за приобретение пластиковой зубной щетки потребитель не получает никаких «денег», а за бамбуковую — семь монет. Таким образом у людей появится возможность посчитать насколько «ценны» их покупки, от скольких килограммов пластмассы они отказались, а также посмотреть сколько морских животных было спасено.



Целью нового приложения является повышение осведомленности населения об экологических проблемах, с которыми сталкивается общество, предупреждение о необходимости уменьшения товаров из пластика. Проект уже получил премию на национальном конкурсе Maratona Tecnológica Nacional в Каркавелуше.