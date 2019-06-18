Португальские студенты придумали приложение для отказа от пластика

Вторник, 18 Июнь 2019 Португалия Португалия

Португальские студенты придумали приложение для отказа от пластика

Прект выиграл национальный конкурс Maratona Tecnológica Nacional.

Студенты университета Instituto Superior Técnico разработали приложение, которое позволит уменьшить количество пластикового мусора и покупок товаров из пластмассы. Об этом сообщает агентство Lusa.

«Новые проект создан, чтобы побудить потребителей сделать правильный выбор, покупая товары», - рассказал один из авторов, студент 3-го курса Жил Коэльо.

Приложение предлагает вознаграждать потребителей виртуальной валютой. За каждую покупку предусмотрено разное вознаграждение. Так например, за приобретение пластиковой зубной щетки потребитель не получает никаких «денег», а за бамбуковую — семь монет. Таким образом у людей появится возможность посчитать насколько «ценны» их покупки, от скольких килограммов пластмассы они отказались, а также посмотреть сколько морских животных было спасено.

Целью нового приложения является повышение осведомленности населения об экологических проблемах, с которыми сталкивается общество, предупреждение о необходимости уменьшения товаров из пластика. Проект уже получил премию на национальном конкурсе Maratona Tecnológica Nacional в Каркавелуше.

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