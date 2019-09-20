Португальские ученые предупредили о неожиданной опасности недосыпа

Пятница, 20 Сентябрь 2019 Португалия Португалия

Португальские ученые предупредили о неожиданной опасности недосыпа

Нарушения и недостаток сна отрицательно влияют на здоровье кишечника, выяснила научная группа из Португалии.

Об этом сообщает EurekAlert!.

Ученые пришли к выводу, что функционирование группы иммунных клеток ILC3, оказывающих значительное воздействие на работу пищеварительного тракта, зависит от режима сна и бодрствования. Эти клетки борются с инфекциями, отвечают за целостность кишечного эпителия и всасывание липидов, пишет РИА Новости.

В ходе эксперимента исследователи нарушили циркадные ритмы организма, в результате чего количество ILC3 в кишечнике уменьшилось. Это, в свою очередь, привело к сильному воспалению, нарушению кишечного барьера и повышенному накоплению жиров.

Как выяснили ученые, это происходит из-за нарушения миграции ILC3 в тканях кишечника. При изменении режима сна и бодрствования в мембранах иммунных клеток перестают вырабатываться белки, указывающие ILC3, в какие участки кишечника им нужно перемещаться для борьбы с чужеродной микрофлорой и регенерации эпителия.

"Недостаток сна или изменения режима дня могут иметь драматические последствия для здоровья, которые чреваты рядом заболеваний, связанных с иммунитетом, например воспалением кишечника", — говорит главный автор работы Энрике Вейга-Фернандес.

Именно поэтому люди, которые работают по ночам или путешествуют в страны с различными часовыми поясами, часто страдают от избыточного веса или воспаления кишечника, указывают специалисты.

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