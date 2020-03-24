Португальские ученые разработали тест на коронавирус

Португальские ученые Института молекулярной медицины (IMM) Лиссабонского университета создали собственные тесты на коронавирус из компонентов, произведенных на территории страны. Они были созданы по рецептуре Всемирной организации здравоохранения. Уже в ближайшие дни исследователи планируют выпускать 300 тестов в день, а затем увеличить производство до 1000 комплектов в день.



В понедельник и вторник проходят испытания эффективности теста. По словам ученых, они хотят убедиться, что он такой же действенный как известный тест Insa.



Сообщается, что результаты тестирования становятся известны через 2-3 часа. Стоимость реагентов, потраченных на его создание около 30 евро.



Первыми тест на коронавирус изобрели китайские ученые в январе этого года, после того как был расшифрован геном вируса. Биологические пробы для тестирования забираются из полости носа и глотки.