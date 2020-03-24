Португальские ученые разработали тест на коронавирус

Вторник, 24 Март 2020 Португалия Португалия

Португальские ученые разработали тест на коронавирус

Исследователи планируют выпускать 300 тестов в день.

Португальские ученые Института молекулярной медицины (IMM) Лиссабонского университета создали собственные тесты на коронавирус из компонентов, произведенных на территории страны. Они были созданы по рецептуре Всемирной организации здравоохранения. Уже в ближайшие дни исследователи планируют выпускать 300 тестов в день, а затем увеличить производство до 1000 комплектов в день.

В понедельник и вторник проходят испытания эффективности теста. По словам ученых, они хотят убедиться, что он такой же действенный как известный тест Insa.

Сообщается, что результаты тестирования становятся известны через 2-3 часа. Стоимость реагентов, потраченных на его создание около 30 евро.

Первыми тест на коронавирус изобрели китайские ученые в январе этого года, после того как был расшифрован геном вируса. Биологические пробы для тестирования забираются из полости носа и глотки.

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