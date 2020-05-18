Португальские ученые: шоколад для сердца и сосудов

Понедельник, 18 Май 2020 Португалия Португалия

Португальские ученые: шоколад для сердца и сосудов

Ученые из Португалии в рамках исследования сумели доказать пользу от употребления шоколада для сердца и сосудов.

Соответствующая работа проводилась сотрудниками Политехнического института Коимбры, пишет actualnews.org.

Исследование экспертов вовлекло 30 здоровых добровольцев в возрасте от 18 лет до 27. Участников разделили на две группы, после чего все на протяжении месяца ежедневно употребляли шоколад в разных объемах.

В частности, одна половина съедала по 20 г продукта, где концентрация какао-бобов составляла 55%. Второй давали такое же количество лакомства, но там содержание какао достигало 90%. В итоге у всех добровольцев удалось зафиксировать положительные изменения в сосудах. Однако наиболее значительные результаты наблюдались среди тех, кто употреблял шоколад с высоким процентом какао. Спустя месяц у них имело место серьезное снижение систолического давления, также улучшилась эластичность артерий.

По словам ученых, положительный эффект обеспечивается за счет флавоноидов. Чтобы привести в норму сердечно-сосудистую систему, достаточно в день съедать до 25 г темного шоколада.

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