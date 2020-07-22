Португальские университеты охотно принимают эмигрантов

Среда, 22 Июль 2020 Португалия

Португальские университеты охотно принимают эмигрантов

Правительство подготовило 3500 мест для детей эмигрантов.

Университеты Португалии увеличивают количество мест для молодых людей из других государств, и планируют их заполнить в течение трех лет. Сейчас числится более 400 студентов-иностранцев, все они поступили в прошлом году.
В учреждениях высшего образования зарезервировано 7% мест для эмигрантов, на которые могут претендовать абитуриенты. В 2013 году количество заявок от иностранцев составило 99 – наименьшее показатель за всю историю. С тех пор наблюдается рост абитуриентов.
В 2019-2020 учебном году эмигранты и португальцы, проживающие в других странах, подали 483 заявки на поступление, из них 416 студентов остались учиться.
«Мы надеемся, что желающих появится больше и в течение нескольких лет мы заполним свободные места в университетах. Это должно быть интересно для нашей молодежи, которая проживает за границей», - рассказала госсекретарь португальских общин Berta Nunes.
Информационно-просветительская кампания началась в 2019 году, со временем она будет усилена рекламой в социальных сетях, где обитает много молодежи.
Занять места можно без конкурса, они будут доступны и студентам, которые получили высшее образование за пределами Португалии – это часто встречается среди сообществ, проживающих в других странах.

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