Португальские университеты охотно принимают эмигрантов

Университеты Португалии увеличивают количество мест для молодых людей из других государств, и планируют их заполнить в течение трех лет. Сейчас числится более 400 студентов-иностранцев, все они поступили в прошлом году.

В учреждениях высшего образования зарезервировано 7% мест для эмигрантов, на которые могут претендовать абитуриенты. В 2013 году количество заявок от иностранцев составило 99 – наименьшее показатель за всю историю. С тех пор наблюдается рост абитуриентов.

В 2019-2020 учебном году эмигранты и португальцы, проживающие в других странах, подали 483 заявки на поступление, из них 416 студентов остались учиться.

«Мы надеемся, что желающих появится больше и в течение нескольких лет мы заполним свободные места в университетах. Это должно быть интересно для нашей молодежи, которая проживает за границей», - рассказала госсекретарь португальских общин Berta Nunes.

Информационно-просветительская кампания началась в 2019 году, со временем она будет усилена рекламой в социальных сетях, где обитает много молодежи.

Занять места можно без конкурса, они будут доступны и студентам, которые получили высшее образование за пределами Португалии – это часто встречается среди сообществ, проживающих в других странах.