Португальские университеты всерьез задумались о дистанционном обучении

Вторник, 07 Июль 2020 Португалия

Португальские университеты всерьез задумались о дистанционном обучении

Пандемия COVID-19 ускорила внедрение дистанционного обучения в образовательные центры.

Несколько университетов Португалии отдают приоритет очному режиму, но допускают внедрение дистанционных занятий, если речь не идет о практических курсах.
Институты Великобритании и Соединенных Штатов намерены полностью перейти на онлайн-форму в 2020/2021 году, однако португальские учебные заведения отдают приоритет занятиям «с глазу на глаз».
«Дистанционное обучение, которое было подвергнуто проверке во время пандемии, поможет осуществить изменения, необходимые образовательной системе Португалии мира», - говорит Мария Хосе Шамбель, автор, исследователь и профессор психологии в Лиссабонском университете. Эксперт считает, что нынешняя ситуация должна использоваться для трансформации методов преподавания.
Факультет наук Лиссабонского университета заявил, что в 2020/2021 учебном году начнет использовать новые модели преподавания и обучения, отличающиеся от обычных. Преподавание в классе будет являться приоритетным для специальностей с «сильным экспериментальным компонентом», в остальном у студентов сократится очная нагрузка и увеличится время на самостоятельную учебу. Педагогический совет планирует максимально сократить количество дней, которые ученики будут проводить в университете.

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