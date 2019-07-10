Португальские водители фур извинились за забастовку

Среда, 10 Июль 2019 Португалия Португалия

Португальские водители фур извинились за забастовку

Португальские водители фур извинились перед гражданами за общенациональную забастовку.

Португальские водители грузовиков и фур, которые планируют участвовать в общенациональной забастовке в следующем месяце, принесли извинения гражданам и автолюбителям, которые могут пострадать от данной акции.

Ранее в этом году водители топливных фур, проводившие забастовку, не смогли ничего добиться. При этом пострадали многие простые граждане, так как во время забастовки многие автозаправочные станции перестали работать, что привело к длинным очередям, когда многие автомобилисты отчаянно пытались заправить свои автомобили.

Главным яблоком раздора для дальнобойщиков является повышение заработной платы, которого они до сих пор не могут добиться  путем переговоров, которые ведет с правительством Национальной автотранспортной ассоциацией.

Забастовка начнется 12 августа, пишет ТАСС.

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