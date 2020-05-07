Португальские военные будут доставлять защитные маски в школы страны

Служащие Армии Португалии должны начать распространять защитные маски и дезинфицирующий гель в школах уже на следующей неделе, начиная с 18 мая, когда начнут занятия ученики выпускных классов.

Перед началом выполнения армией данного задания будут проведена серии мероприятий по повышению осведомленности и дезинфекции, подчеркнул генерал Нуньес да Фонсека.

Во время слушаний в Лиссабоне, посвященных роли армии в борьбе с пандемией Covid-19 в Португалии, генерал Нуньес да Фонсека также подчеркнул, что армия поможет дезинфицировать 278 школ, которые будут вновь открыты для занятий учеников 11 и 12 лет обучения, пишет ТАСС.