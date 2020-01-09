Португальские военные в Ираке "вне опасности"

Он также уточнил, что все португальские военные расквартированы более чем в 200 километрах от того, где сегодня Иран нанес удар по базам американцев при помощи ракет. «Португальский военный контингент в Ираке, состоящий из 34 военных, вне какой-либо опасности, все они пребывают на базе Besmayah, которая находится в 200 км и 350 км от двух баз, которые были атакованы, поэтому они очень далеко с места, где произошли эти инциденты», - подчеркнул министр Жоао Гомес Кравинью.

Пентагон подтвердил, что 8 января более десятка иранских ракет были выпущены по двум военным базам США в Айн Асада и Эрбиле. Отвечая на вопрос журналистов в кулуарах визита в Академию НАТО связи и информации, в Оэйраш, Гомес Кравинью подчеркнул, что база, где размещены португальцы и военные испанского контингента в международной коалиции находятся "несколько изолировано", пишет ТАСС.

Что касается возможного вывода, министр подтвердил, что «преждевременно» говорить об отправке войск на родину, заявив, что ожидается дальнейшее развитие событий в отношении позиции иракских властей по данному вопросу