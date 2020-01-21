Португальские врачи объявили о проведении забастовки
Португальские врачи объявили о проведении общенациональной забастовки 31 января.
Португальская национальная федерация врачей (FNAM) должна объявить общенациональную забастовку 31 января, заявил репортеру новостного агентства Lusa лидер данной организации Жоао Пренса.
Причиной новой забастовки является требование о ведении переговоров о повышении заработной платы, а также обсуждение субсидий в связи с трудностями из-за профессионалов, которые подвергаются нападениям на работе, добавил Жоао Пренса.
Принимая во внимание, что на карту поставлены те же требования, что и в уведомлении о забастовке год назад, лидер FNAM также отметил такую проблему, как большая нагрузка на семейных врачей из-за большого числа пациентов, пишет ТАСС.
FNAM присоединяется к решению других профсоюзных структур, которые также объявили общенациональную забастовку в тот же день. В этот день забастовку должны проводить также Национальная федерация союзов медсестер Португалии и профсоюзы учителя и государственных служащих.