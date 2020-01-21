Португальские врачи объявили о проведении забастовки

Португальская национальная федерация врачей (FNAM) должна объявить общенациональную забастовку 31 января, заявил репортеру новостного агентства Lusa лидер данной организации Жоао Пренса.

Причиной новой забастовки является требование о ведении переговоров о повышении заработной платы, а также обсуждение субсидий в связи с трудностями из-за профессионалов, которые подвергаются нападениям на работе, добавил Жоао Пренса.

Принимая во внимание, что на карту поставлены те же требования, что и в уведомлении о забастовке год назад, лидер FNAM также отметил такую проблему, как большая нагрузка на семейных врачей из-за большого числа пациентов, пишет ТАСС.

FNAM присоединяется к решению других профсоюзных структур, которые также объявили общенациональную забастовку в тот же день. В этот день забастовку должны проводить также Национальная федерация союзов медсестер Португалии и профсоюзы учителя и государственных служащих.