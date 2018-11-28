Португальские яйца продаются без документов

Среда, 28 Ноябрь 2018 Португалия Португалия

Португальские яйца продаются без документов

В аэропорту «Шереметьево» нашли 107 тысяч яиц из Португалии без нужных документов.

Животноводческая пищевая продукция предназначалась потребителям Тулы.

По сообщению пресс-службы Управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям в «Вести Подмосковья», на пограничном контрольном ветеринарном пункте «Шереметьево-Карго» оказалась партия инкубационных куриных яиц — аж из Португалии, но без необходимых ветеринарных документов.

107640 штук яиц отправили из Подмосковья в Тульскую область только после выполнения всех необходимых формальностей, предусмотренных законодательством о ветеринарии, пишет vmo24.ru.

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