Португальский аэропорт признан лучшим в Европе

Четверг, 14 Март 2019 Португалия Португалия

Португальский аэропорт признан лучшим в Европе

По итогам 2018 года аэропорт Порто был признан лучшим в Европе.

Аэропорт Francisco Sá Carneiro был отмечен на это неделе Международным советом аэропортов в качестве лучшего аэропорта Европы в 2018 году в категории "пропускная способность от 5 до 15 миллионов пассажиров".

Награда присуждается на основе опросных листов пассажиров, в которых их спрашивают об уровне обслуживания клиентов, времени ожидания, чистоте помещении аэропорта и комфорт. В 2017 году аэропорт Порту занял второе место в Европе, пишет ТАСС.

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