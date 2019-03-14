Португальский аэропорт признан лучшим в Европе

Аэропорт Francisco Sá Carneiro был отмечен на это неделе Международным советом аэропортов в качестве лучшего аэропорта Европы в 2018 году в категории "пропускная способность от 5 до 15 миллионов пассажиров".

Награда присуждается на основе опросных листов пассажиров, в которых их спрашивают об уровне обслуживания клиентов, времени ожидания, чистоте помещении аэропорта и комфорт. В 2017 году аэропорт Порту занял второе место в Европе, пишет ТАСС.