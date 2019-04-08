Португальский фестиваль Boom получил награду

Понедельник, 08 Апрель 2019 Португалия Португалия

Португальский фестиваль Boom получил награду

Португальский фестиваль Boom получил престижную международную награду.

Фестиваль Boom, который проводится два раза в год в Иданья-а-Нова, был номинирован в пяти различных категориях престижной награды Greener Festival Awards (AGF) и получил главный приз в «Greener Creative».

По мнению жюри AGF, организаторы фестиваля Boom "работают независимо, поддерживая культуру зеленых насаждений и создавая пространства, художественные сооружения и среды, основанные на принципах экологической устойчивости и социальной этики».

Представитель AGF добавил: «Фестиваль Boom предоставляет собой уникальное творческое пространство, которое позволяет растворить ограничивающие рамки современного мира, раскрывая неразрывную и удивительную связь с природой и друг с другом.

Boomland - это произведение искусства само по себе, с фестивальными структурами и скульптурами, которые плавно сливаются и используют природные материалы и методы пермакультуры", пишет ТАСС.

Фестиваль Boom проводится с 1997 года и проводится обычно в полнолуние. В рамках фестиваля с 2005 года проводится посадка 720 новых деревьев в рамках программы лесовосстановления «Бумленд».

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