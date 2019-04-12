Португальский футболист стал самым молодым автором хет-трика в ЛЕ

19-летний нападающий установил рекорд в первой четвертьфинальной встрече Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом».

Секейра трижды забил мяч в ворота ворота гостей домашней арены «Бенфики» — «Эстадио Да Луш» — на 20-й (с пенальти) 43-й и 54-й минутах, пишет gazeta.ru.

Он воспитывался в школе «Бенфики» и дебютировал за основную команду в августе 2018 года. Всего на счету игрока 15 голов и семь голевых передач в 36 матчах во всех турнирах.