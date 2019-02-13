Португальский город в списке лучших туристических направлений

Согласно результатам онлайн-голосования, этот город особенно нравится любителям культурного и романтического отдыха, а также ночной жизни. При этом 77% голосов, отданных за него, принадлежат туристам не из Венгрии.

На втором месте оказался португальский город Брага, расположенный неподалеку от Порту. За него, по всей видимости, также проголосовали поклонники романтичного отдыха, а еще - любители шопинга, ведь этот средневековый городок может похвастаться многочисленными магазинами местных дизайнеров и большими торговыми центрами, пишет РИА Новости.

Третье место занял итальянский остров Монте-Изола на озере Изео, расположенный в двух часах езды от Милана. Здесь отдыхают поклонники гастрономического туризма, которым нравятся местные салями, рыба, оливковое масло, сушеные сардины и свежие помидоры.

В этом году на звание лучшего туристического направления Европы претендовали 15 мест, а в голосовании участвовало более 500 тысяч пользователей.