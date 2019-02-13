Португальский город в списке лучших туристических направлений

Среда, 13 Февраль 2019 Португалия Португалия

Португальский город в списке лучших туристических направлений

Будапешт назван лучшим туристическим направлением Европы в 2019 году по версии European Best Destinations, сообщается на официальном сайте премии.

Согласно результатам онлайн-голосования, этот город особенно нравится любителям культурного и романтического отдыха, а также ночной жизни. При этом 77% голосов, отданных за него, принадлежат туристам не из Венгрии.

На втором месте оказался португальский город Брага, расположенный неподалеку от Порту. За него, по всей видимости, также проголосовали поклонники романтичного отдыха, а еще - любители шопинга, ведь этот средневековый городок может похвастаться многочисленными магазинами местных дизайнеров и большими торговыми центрами, пишет РИА Новости.

Третье место занял итальянский остров Монте-Изола на озере Изео, расположенный в двух часах езды от Милана. Здесь отдыхают поклонники гастрономического туризма, которым нравятся местные салями, рыба, оливковое масло, сушеные сардины и свежие помидоры.

В этом году на звание лучшего туристического направления Европы претендовали 15 мест, а в голосовании участвовало более 500 тысяч пользователей.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья