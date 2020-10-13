Португальский и испанский входят в тройку самых развивающихся языков мира

Португальский и испанский языки «входят в тройку самых быстрорастущих языков мира», заявил министр иностранных дел Португалии Аугушто Сантуш Силва на презентации исследования.

Данные были получены и проанализированы Институтом сотрудничества и языков Камоэнша (Португалия) и Институтом Сервантеса (Испания).

Презентация стала частью празднования 500-летия кругосветного плавания, начатого Фернаном Магелланом и завершенного Себастьяном де Элькано.

«В общей сложности на португальском и испанском языках говорят более восьмисот миллионов человек в мире», - отметил министр, ссылаясь на результаты исследования.

«География этих двух языков - это глобальная география. А демографическая динамика этих двух языков - это растущая демография», - сказал он.

В конце той же сессии глава правительства Испании Педро Санчес сказал, что языковая близость между двумя странами «является богатством», которое нельзя упускать из виду.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подчеркнул, что «повышение ценности языков является фундаментальным», потому что оба они должны служить «носителями знаний, культуры, науки» во всем мире.