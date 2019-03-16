Португальский инженер обвиняет Huawei в краже изобретения

Бизнесмен из Порту Руй Оливейра изобрел новую модель объективов для смартфонов и показал китайскому производителю Huawei. Три года спустя компания выпустила на рынок аналогичный продукт в качестве собственной разработки. Об этом сообщает издание Publico.

Новую модель камеры, которая стыкуется с гаджетом, Оливейра изобрел в 2012 году и запатентовал в 2016 году в США. Новый объектив позволял смартфонам иметь улучшенные фотографические возможности. После этого он показал изобретение менеджерам компании Huawei, которая по его словам, проявила большой интерес. Он также был приглашен в американский офис в Техасе на встречу с бизнесменами. Однако, китайские предприниматели не стали покупать разработку. А в 2017 году выпустили аналогичный продукт.

Теперь на сервисах eBay и Amazon он продается по 99,99 долларов США или по 125 евро. По словам Оливейры, когда он узнал об этом, то почувствовал себя обкраденным.

Для того чтобы оплатить адвокатов в американском суде, португалец продал дом в Порту, в котором жил с женой и дочерью. 45-летний инженер также надеется, что вопрос о его правах изобретателя поднимет президент Португалии на предстоящей встрече в властями в Китае.