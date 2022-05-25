Португальский инженер создал знаменитый трамвай 28 из Lego

Трамвай 28 курсирует между площадью Мартим Мониш и Празереш в Лиссабоне, являясь самым известным маршрутом для туристов. По пути он проходит мимо Лиссабонского собора, пересекает Байшу, поднимается на Шиаду и Эштрелу. Эзекиль Алабака, инженер-программист, сумел построить его из миниатюрных деталей Lego.

«Эта идея возникла во время пандемии, в мультфильме, который я сделал с моими дочерьми в покадровой съемке с деталями Lego, в которой главный герой перемещался с деталями бренда. В конце мультфильма, когда мы разбирали все сценарии, мы решили что трамвай настолько классный, что не разобрали его, а улучшили модель. Потом пришла идея подать его как проект в Lego Ideas и попытаться собрать голоса для внедрения в производство», - объяснил Эзекиль Алабака.

В модели даже есть знаменитый карманник трамвая 28.

«Карманник есть не только в трамваях, но и в туристических путеводителях. Он часть этого, и я подумал, что было бы очень интересно иметь его в качестве юмористического и дискуссионного персонажа», - сказал инженер.

Голосование проходило на сайте Lego , и проект уже преодолел барьер в десять тысяч голосов. Теперь «Lego должна решить, будет ли он производиться или нет. Я уверен, что будет», - признался автор.