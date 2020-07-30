Португальский литературный конкурс с увеличенным числом победителей

Четверг, 30 Июль 2020 Португалия

Португальский литературный конкурс с увеличенным числом победителей

Мастера литературного творчества получат щедрые призы – суммарно до 180 тыс. евро.

Министерство культуры проведет ежегодный конкурс, в нем выделено место для 18 победителей, которые получат высокие стипендии за свой труд.

Денежное поощрение, выделяемое государством для победителей конкурса, было увеличено на 45 тыс. евро в сравнении с прошлогодними стипендиями. Сейчас общая сумма выигрышей составляет 180 тыс. евро, она будет распределена на 6 ежегодных грантов и 12 полугодовых стипендий.

Мероприятие резервирует 90 тыс. евро на стипендии для литературного творчества, длительностью в 12 месяцев, с возможным выделением 15 тыс. евро каждому победителю. Остальная сумма – это полугодовые выплаты авторам по 7500 евро.

Конкурс проводится Генеральным директоратом по вопросам книг, архивов и библиотек (DGLAB). Мастера пера и начинающие писатели могут подать заявки с 31 июля по 2 сентября.

Выбирать победителей будет жюри, в которое входят писатели, эссеисты и профессора. Мероприятие посетит президент Португальской ассоциации писателей, он примет участие в отборе лучших авторов.

Участники поборются за грант в таких категориях, как поэзия, драма, фантастика и комиксы.

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