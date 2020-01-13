Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб в ралли «Дакар»

Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб во время седьмого этапа ралли «Дакар», упав с мотоцикла на 276-м километре этапа. С места происшествия спортсмен был доставлен на медицинском самолете, в больнице медики констатировали его смерть.



40-летний спортсмен в этом году в 13-й раз вышел на старт ралли. В 2015 году в ралли-рейде Гонсалвешу удалось взять второе место в общем зачете мотоциклистов. В этом заезде португалец занимал 46-е место в общем зачете.



За всю историю проведения ралли португальский гонщик стал 29-м участником, разбившимся во время заезда. Предыдущий несчастный случай произошел в 2015-м году, тогда на мотоцикле разбился польский спортсмен Михаил Херник.



Напомним, в этом году ралли «Дакар» в первый раз проходит в Саудовской Аравии. Финиш марафона запланирован на 17 января.