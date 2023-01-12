Португальский паспорт - один из самых сильных в мире

Четверг, 12 Январь 2023 Португалия Португалия

Португальский паспорт - один из самых сильных в мире

В новом рейтинге Португалия опустилась на одно место и выбыла из топ-5.

В 2022 году Португалия входила в пятерку лучших паспортов, которые могли иметь путешественники.

В 2023 году Япония занимает первое место на подиуме, за ней следуют Сингапур и Южная Корея, второе, а Германия и Испания - третье. Четвертое место делят Финляндия, Италия и Люксембург, а пятое - Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция.

Японский паспорт, который является самым сильным в мире и возглавляет список пятый год подряд, позволяет гражданам без визы въезжать в 193 страны мира.

Эти данные предоставил иммиграционный консультант Henley & Partners из Лондона, на основании данных Международной ассоциации воздушного транспорта, присвоив 199 паспортам доступ к 227 направлениям путешествий.

Португалия делит шестое место с Францией, Ирландией и Великобританией с возможностью доступа к 187 странам.

Афганистан остается самым слабым, имея доступ только к 27 странам, за ним в порядке убывания следуют Ирак, Сирия, Пакистан, Йемен и Сомали.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)