Португальский паспорт - один из самых сильных в мире

В 2022 году Португалия входила в пятерку лучших паспортов, которые могли иметь путешественники.

В 2023 году Япония занимает первое место на подиуме, за ней следуют Сингапур и Южная Корея, второе, а Германия и Испания - третье. Четвертое место делят Финляндия, Италия и Люксембург, а пятое - Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция.

Японский паспорт, который является самым сильным в мире и возглавляет список пятый год подряд, позволяет гражданам без визы въезжать в 193 страны мира.

Эти данные предоставил иммиграционный консультант Henley & Partners из Лондона, на основании данных Международной ассоциации воздушного транспорта, присвоив 199 паспортам доступ к 227 направлениям путешествий.

Португалия делит шестое место с Францией, Ирландией и Великобританией с возможностью доступа к 187 странам.

Афганистан остается самым слабым, имея доступ только к 27 странам, за ним в порядке убывания следуют Ирак, Сирия, Пакистан, Йемен и Сомали.