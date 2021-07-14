Португальский паспорт - шестой по значимости в мире

Португальский паспорт занимает шестое место в рейтинге Henley Passport Index, опубликованном Bloomberg.

Рейтинг сравнивает доступ 199 паспортов к 227 направлениям, с точки зрения необходимости предварительного получения визы.

В группу Португалии входят Швеция, Франция, Нидерланды и Ирландия, чьи паспорта позволяют безвизовый въезд в 188 пунктов назначения.

На первом месте в списке находится только Япония с 193 пунктами назначения, за ней следуют Сингапур (192), Южная Корея и Германия (191).

Европейские страны Италия, Финляндия, Испания и Люксембург с 190 пунктами назначения занимают четвертое место, также перед Португалией идут Дания и Австрия с 189 пунктами.

После группы Португалии следуют Бельгия, Новая Зеландия, Швейцария, Великобритания и США.

Последние места занимают Сирия (114-е) с 29 направлениями, Ирак (115-е) с 28 и Афганистан с 26.

Индекс паспортов Henley составляется юридической фирмой Henley & Partners, которая определяет свою деятельность как «планирование проживания и гражданства» на основе информации, предоставленной Международной ассоциацией воздушного транспорта.

Генеральный директор Henley & Partners Юрг Штеффен отмечает, что «пандемия ослабила силу паспортов премиум-класса» из-за различных ограничений на международные путешествия.