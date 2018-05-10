Португальский пляж - один из лучших в Европе

Портал European Best Destinations («Лучшие европейские направления») признал его одним из лучших в Европе, поставив на один уровень с некоторыми греческими, хорватскими и итальянскими пляжами.

«Когда вы доберетесь до пляжа Карвоейру, приготовьтесь к тому, что эмоции будут переполнят вас. Море - прекрасное, вода не слишком холодная и не слишком теплая, волны могут быть сильными или, наоборот, достаточно мягкими, чтобы обнаружить соседние пещеры», - говорится на сайте.