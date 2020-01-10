Португальский "Портимоненсе" арендовал у ЦСКА Нисимуру

Соглашение будет действовать до окончания сезона-2019/20 и предусматривает опцию последующего выкупа трансфера 23-летнего нападающего. Нисимура стал третьим японским игроком в "Портимоненсе", присоединившись к вратарю Сюити Гонде и защитнику Коки Андзаи.

"Портимоненсе" идет на 17-м месте в чемпионате Португалии. Нисимура перешел в ЦСКА летом 2018 года. В 23 матчах за армейцев он забил 4 гола, пишет РИА Новости.