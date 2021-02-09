Португальский портвейн во флаконе для духов получил золотую медаль

Этот редкий сорт разливается во флаконы для парфюма, а его цена может варьироваться от 25 до 1000 евро.

Портвейн Very Old Tawny от Quinta da Boeira, выпущенный в 2019 году во флаконе для парфюма, получил золотую медаль на XXVII конкурсе Sélections Mondiales des Vins Canada Competition.

«Портвейн получил высшую награду на одном из самых важных международных конкурсов в Северной Америке», - подчеркивает компания-производитель, которая существует уже 171 год.

«Эта награда очень важна не только для нас как виноделов, но и для портвейна в целом, поскольку Канада является седьмым крупнейшим импортером вина в мире по объему и имеет тенденцию к увеличению, а также является вторым рынком для вина DOP Porto», - объясняет Альбино Жоржи, управляющий партнер Quinta da Boeira.

В конкурсе участвовало более 2160 вин из 33 стран. Жюри, состоящее из 60 представителей винодельческих регионов, оценило вина в 144 дегустационных сессиях.

Портвейн-победитель, датированный 1917 годом, доступен во флаконе для парфюма объемом 100 мл, его пьют, брызгая на язык. Для управляющего партнера Quinta da Boeira это «редкий эликсир среди портвейнов».

Раритет можно купить на сайте Quinta da Boeira. Цены варьируются от 25 до 1000 евро.

Это не первый раз, когда Quinta da Boeira получает международную премию: в 2015 и 2016 годах винодельня была отмечена наградой за лучший винный туризм.