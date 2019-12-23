Португальский потребнадзор обнаружил опасные масла в губной помаде

Организация по защите прав потребителей DECO забила тревогу после исследования образцов красной губной помады известных брендов. Эксперты обнаружили ряд опасных веществ, которые входят в состав косметики. В помаде они нашли следы свинца, а также компоненты минеральных масел на основе нефти, в количестве превышающим допустимое значение. Об этом сообщает новостное агентство Lusa со ссылкой на DECO.

Организация сообщила, что проверила губные помады семи разных производителей, после чего три помады известных брендов попали в «черный список». Это помады брендов Avril, Kiko и Mac: Avril Le Rouge Hollywood 598, Mac Retro Matte Ruby Woo 707 и Kiko Kikoid Velvet Passion 05 Burgundy. При этом на этикетке помады Avril, несмотря на состав, значится, что косметика сертифицирована как «натуральная и биологическая».

В помадах марки Kiko и Mac эксперты обнаружили большое количество компонентов минеральных масел, полученных из нефти (MOSH и POSH). Попадание в организм путем проглатывания, по мнению экспертов, может привести к риску генетических мутаций и опухолей.

Следы свинца были обнаружены во всех исследованных губных помадах, «хотя на уровнях ниже технически недопустимого предела».

В организации сообщили, что результаты исследования относятся к конкретным указанным продукциям, а не ко всему ассортименту косметических фирм. Количество красителей и компонентов в помадах может меняться в зависимости от использованных красителей.