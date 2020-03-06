Португальский потребнадзор защитит права туристов во время эпидемии коронавируса

Общество по правам потребителей DECO запустило «горячую линию» для информационной и юридической поддержки путешественников, чьи авиабилеты и туристические туры были отменены из-за коронавируса. Служба помощи получила название “Dúvidas sobre viagens Covid-19” и будет работать с 10 до 6 часов вечера по номеру

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По словам представителя юридического отдела DECO Пауло Фоншека, специалисты разъяснят «сомнения, связанные с поездками», поскольку некоторые туристы не получают «услуги на которые имеют право» в связи с отменой туристических туров.



DECO уже связалось с португальской Ассоциацией туристических агентств (APAVT), чтобы «достичь договоренностей с проблемными ситуациями с турами». Фоншека также сообщил, что объем компенсаций за отмененный тур будет зависеть от каждого конкретного случая. В ближайшее время DECO также намерено связаться с авиакомпаниями TAP и Ryanair, для того чтобы обсудить принимаемые меры в случаях отмены авиарейсов.