Португальский потребнадзор защитит права туристов во время эпидемии коронавируса

Пятница, 06 Март 2020 Португалия Португалия

Португальский потребнадзор защитит права туристов во время эпидемии коронавируса

По словам представителей DECO, сейчас туристы «не получают услуги, на которые имеют право».

Общество по правам потребителей DECO запустило «горячую линию» для информационной и юридической поддержки путешественников, чьи авиабилеты и туристические туры были отменены из-за коронавируса. Служба помощи получила название “Dúvidas sobre viagens Covid-19” и будет работать с 10 до 6 часов вечера по номеру
213 710 282.

По словам представителя юридического отдела DECO Пауло Фоншека, специалисты разъяснят «сомнения, связанные с поездками», поскольку некоторые туристы не получают «услуги на которые имеют право» в связи с отменой туристических туров.

DECO уже связалось с португальской Ассоциацией туристических агентств (APAVT), чтобы «достичь договоренностей с проблемными ситуациями с турами». Фоншека также сообщил, что объем компенсаций за отмененный тур будет зависеть от каждого конкретного случая. В ближайшее время DECO также намерено связаться с авиакомпаниями TAP и Ryanair, для того чтобы обсудить принимаемые меры в случаях отмены авиарейсов.

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