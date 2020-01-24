Португальский потребназор нашел канцерогены в свечах

Пятница, 24 Январь 2020 Португалия Португалия

Португальский потребназор нашел канцерогены в свечах

Вещества, которые содержатся в продукции, могут привести к патологиям и раку.

Португальская Ассоциация по защите прав потребителей Deco направила запрос в Главное управление здравоохранения с просьбой изъять из продажи ароматические свечи и палочки ряда известных брендов. Согласно проведенному Ассоциацией исследованию, в них содержатся опасные и даже канцерогенные химические соединения.

«Они представляют собой набор веществ, раздражающих слизистую глаз и дыхательных путей, некоторые из них известны как канцерогенные», - говорится в заявлении Ассоциации.

Все исследованные образцы, по мнению DECO опасны для здоровья как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, некоторые могут привести к «хронической респираторной патологии и раку».

В «черном списке» оказалась продукция марок Zara Home Encens, Green Tree 7 Chakras, Satya Sai Baba Nag Champa Cônes d'Encens, Satya Sai Baba Nag Champa Agarbatti. Ароматические палочки бренда Eurescents Sensations, Green Tree 7 Chakras и Casa Escape Black Oudh.

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