Португальский потребназор нашел канцерогены в свечах

Португальская Ассоциация по защите прав потребителей Deco направила запрос в Главное управление здравоохранения с просьбой изъять из продажи ароматические свечи и палочки ряда известных брендов. Согласно проведенному Ассоциацией исследованию, в них содержатся опасные и даже канцерогенные химические соединения.



«Они представляют собой набор веществ, раздражающих слизистую глаз и дыхательных путей, некоторые из них известны как канцерогенные», - говорится в заявлении Ассоциации.



Все исследованные образцы, по мнению DECO опасны для здоровья как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, некоторые могут привести к «хронической респираторной патологии и раку».



В «черном списке» оказалась продукция марок Zara Home Encens, Green Tree 7 Chakras, Satya Sai Baba Nag Champa Cônes d'Encens, Satya Sai Baba Nag Champa Agarbatti. Ароматические палочки бренда Eurescents Sensations, Green Tree 7 Chakras и Casa Escape Black Oudh.