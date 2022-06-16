Португальский проект по переработке игрушек получил европейскую награду

Четверг, 16 Июнь 2022 Португалия Португалия

Португальский проект по переработке игрушек получил европейскую награду

Replay - проект национального происхождения, который предлагает концепцию экологической переработки старых игрушек.

Идея португальцев вошла в число 18 победителей премии New European Bauhaus 2022 года.

Replay победил в категории «Формирование круговой промышленной экосистемы и поддержка жизненного цикла».

Награды были объявлены во время церемонии закрытия первого европейского фестиваля Bauhaus.

Replay, возглавляемая Zero Waste Lab и Precious Plastic Portugal, направлена ​​на прекращение утилизации игрушек на свалках и мусоросжигательных заводах, а также на содействие созданию муниципальных замкнутых сетей для сбора, ремонта и переработки материалов для игрушек хорошего качества.

Наставники проекта предупреждают, что «почти 30 миллионов игрушек ежегодно попадают на свалки или сжигаются в Португалии» .

В 2021 году Replay создала первую сеть для сбора и сортировки игрушек с истекшим сроком службы и протестировала схему переработки в муниципалитетах Эворы, Лиссабона, Кашкайша, Порту и Фигейра-де-Каштелу-Родригу.

Конечная цель состоит в том, чтобы создать основу для развития сети национальной системы утилизации старых игрушек.

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