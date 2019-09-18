Португальский район лучший в мире для путешествий

Об этом свидетельствуют результаты рейтинга, опубликованного ресурсом о путешествиях и развлечениях Time Out.

По мнению экспертов, Арроюш — это мультикультурный центр, в котором туристы могут познакомиться с уличным искусством, историческим достоянием, кухней разных народов мира, а также с аутентичной подпольной культурой.

На второе место в списке попал район Симо-Китадзава в Токио, Япония. На сайте говорится, что это место славится винтажными магазинами и ресторанами с местными острыми блюдами.

За ним последовал Оникан в Лагосе, Нигерия. В этот район путешественники приезжают ради разнообразной архитектуры, через которую прослеживается история города — от зданий колониальной эпохи до современных монументальных сооружений в западном стиле.

Четвертым стал многокультурный район Веддинг в Берлине. «Район полон оживленных рынков, традиционных питейных заведений, масштабных общественных мест, обслуживающих широкий круг местных жителей. От классического немецкого паба до андеграундных арт-шоу, Wedding — это именно то, что дало столице Германии ее энергетику», — заявляют составители рейтинга.

Пятое место занял Исторический филиппинский город в Лос-Анджелесе. Эксперты называют это место смесью культур, которая, в отличие от многих развивающихся районов города, сохраняет собственный аутентичный характер. В районе находятся одни из самых интересных новых ресторанов Лос-Анджелеса, и туристы могут осмотреть достопримечательности, совершив прогулку на традиционном филиппинском джипни.

Также в первую десятку рейтинга Time Out вошли округ Ватерфронт в австралийском городе Хобарт, округ Сен-Дени в Париже, Астория в Нью-Йорке, Эмбахадорес в Мадриде и Пилсен в Чикаго.