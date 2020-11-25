Португальский регион прославился в газете New York Times

«Моменты повседневной жизни в отдаленном регионе Португалии, на португальском языке», - так называется фотоотчет о Баррозу, опубликованный в североамериканской газете The New York Times.

Статья попала в раздел «Мир через объектив» в котором фотожурналисты стараются виртуально перенести читателя в самые красивые и интригующие места на нашей планете.

Автор Андре Виейра описывает Баррозу как один из самых изолированных районов страны, известный своим «суровым» климатом, «пересеченной местностью» и «потрясающей красотой». «Его жителей иногда (ошибочно) изображают простыми и бесхитростными. Правда в том, что глубокая привязанность к земле и традициям делает Траз-уш-Монтеш одним из самых уникальных в культурном отношении мест в стране».

Для того, чтобы выжить среди «беспощадной природы», пишет New York Times, жители Баррозу разработали, с течением времени, «сложную систему земледелия», которая зависит от коллективного управления водой, лесами и пастбищами, от используемых животных. Этот метод «помог сохранить почву плодородной, реки и родники чистыми, а ландшафт - безупречным».

«Это система, основанная на натуральном хозяйстве, когда жители едят то, что они выращивают, сами пекут хлеб (часто в старой общинной печи в деревне), давят виноград со своих виноградников, чтобы сделать вино, и колют свиней, чтобы набить колбасы и повесить копченый окорок над кухонным очагом».

В 2018 году регион Баррозу был назван объектом Всемирного сельскохозяйственного наследия и стал одним из первых объектов в Европе, получивших такой статус.