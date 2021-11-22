Португальский режим для европенсионеров вреден для ЕС

Португальский режим для иностранных пенсионеров со ставкой подоходного налога с физических лиц (IRS) в размере 10% является одним из самых невыгодных для налоговой конкуренции в Европейском союзе (ЕС), говорится в европейском исследовании.

Вывод сделан Налоговым наблюдательный совет ЕС, независимым органом по налогообложению сообщества, который указывает, что «наиболее вредными являются итальянские и греческие индивидуальные схемы с высокой чистой стоимостью, схема с высоким доходом на Кипре и пенсионные схемы на Кипре, Греции и в Португалии»

Конкретно, согласно структуре, «эти схемы имеют длительный срок действия, большие налоговые преимущества и нацелены только на лиц с очень высокими доходами или не имеют последствий для реальной экономической деятельности в государстве-члене».

В целом, эти преференциальные режимы теперь применяются к более чем 200 000 бенефициаров в ЕС, по оценке независимого органа, который говорит об общих фискальных затратах Европейского Союза в размере 4,5 миллиарда евро в год.

В случае Португалии режим нестандартных резидентов (RNH) был создан в 2009 году и применяется к работникам с высокой добавленной стоимостью, а также к пенсионерам, получающим пенсии из-за границы, включая португальцев, которые работали за границей и которые возвращаются в Португалию на пенсию.

В соответствии с последней поправкой, пересмотренный в 2012 году и измененный в 2020 году, режим RNH предусматривает применение ставки подоходного налога с населения в размере 10% к иностранному пенсионному доходу. RNH также дает работникам профессий с высокой добавленной стоимостью возможность воспользоваться специальной ставкой IRS в размере 20%.

Каждый нестандартный резидент может воспользоваться этим налоговым режимом на срок не более 10 лет.

В отчете, опубликованном в этот понедельник, Налоговая обсерватория ЕС отмечает, что «налоговая конкуренция все чаще принимает форму льготных или строго ориентированных налоговых режимов в дополнение к общему снижению ставок» на уровне сообществ.