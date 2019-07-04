Португальский режиссер приглашен в жюри Оскара

Четверг, 04 Июль 2019 Португалия Португалия

Португальский режиссер приглашен в жюри Оскара

В этом году в жюри будут представители 54 стран.

Среди приглашенных в жюри американской Академии киноискусства, в этом году значится фамилия португальского режиссера Аби Фейжо. Всего в этом году в жюри будут представители 54 стран. Таким образом Академия планирует сделать жюри более разнообразным. Так, на данный момент 50% жюри составляют женщины, в списке голосующих за победителя также присутствуют люди «разного цвета кожи».

Аби Фейжо родился в Браге в 1956 году, закончил школу изящных искусств в Порту, где он основал студию анимационных фильмов Filmógrafo. Среди самых известных фильмов режиссера Estrelas de Natal, снятый в 1998 году и Nossa Senhora da Apresentação, снятый в 2016.

В списках академиков значатся свыше 7 тысяч человек. Среди них — режиссеры, актеры, сценаристы, мультипликаторы, документалисты. Каждый год премия «Оскар» присуждается по результатам голосования членов академии. Вступить в ее ряды можно лишь по личному приглашению руководства организации.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья