Португальский режиссер приглашен в жюри Оскара

Среди приглашенных в жюри американской Академии киноискусства, в этом году значится фамилия португальского режиссера Аби Фейжо. Всего в этом году в жюри будут представители 54 стран. Таким образом Академия планирует сделать жюри более разнообразным. Так, на данный момент 50% жюри составляют женщины, в списке голосующих за победителя также присутствуют люди «разного цвета кожи».



Аби Фейжо родился в Браге в 1956 году, закончил школу изящных искусств в Порту, где он основал студию анимационных фильмов Filmógrafo. Среди самых известных фильмов режиссера Estrelas de Natal, снятый в 1998 году и Nossa Senhora da Apresentação, снятый в 2016.



В списках академиков значатся свыше 7 тысяч человек. Среди них — режиссеры, актеры, сценаристы, мультипликаторы, документалисты. Каждый год премия «Оскар» присуждается по результатам голосования членов академии. Вступить в ее ряды можно лишь по личному приглашению руководства организации.