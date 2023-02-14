Португальский школьник выиграл чемпионат мира

Вторник, 14 Февраль 2023 Португалия Португалия

Португальский школьник выиграл чемпионат мира

Он достиг этого высокого результата, решая задачи на футбольном стадионе.

Артур Жоржи Корреа стал победителем конкурса студенческих симуляторов, получив работу в программе моделирования Simio, которая разрешала проблемы с очередями и низкой прибылью на футбольном стадионе.

Студент факультета науки и технологий Университета Коимбры (FCTUC) выиграл международный конкурс среди тысяч студентов со всего мира с работой в области спортивной логистики, сообщило учебное заведение.

Студент магистратуры в области промышленной инженерии и управления Артур Жоржи Корреа стал победителем конкурса студенческих симуляторов, организованного компанией Simio из Соединенных Штатов Америки. Португалец представил работу, «связанную с оценкой операций и логистики во время игры в футбол», - говорится в заявлении FCTUC.

«Цель состояла в том, чтобы смоделировать работу футбольного стадиона вместимостью 5000 человек, на котором было много проблем - например, длинные очереди и, как следствие, низкая удовлетворенность болельщиков, а также низкий уровень прибыли, потому что при длинных очередях болельщики в конечном итоге проигрывали, воспользовавшись доступными услугами», - добавляет Артур Жоржи Корреа, удостоившийся приза в размере 2500 долларов (2350 евро).

Чтобы решить эти проблемы, согласно FCTUC, студент факультета машиностроения «построил базовую модель, отражающую текущую ситуацию в системе, реализующую меры по улучшению операций, прибыли и удовлетворенности поклонников», используя программное обеспечение для компьютерного моделирования.

«Одним из реализованных улучшений была быстрая очередь на входе на стадион, потому что, например, болельщики могли принести сумку или нет, а текущая модель учитывала, что болельщики без сумки должны были ждать, пока болельщики с сумкой будут досмотрены. Поэтому я реализовал очередь для болельщиков, которые не берут с собой рюкзак и идут прямо ко входу на стадион», - объясняет Артур Жоржи Корреа.

Молодой человек, с другой стороны, также рассматривал «вариант волонтеров в магазинах и барах стадиона, что позволило бы сократить расходы, быстрые очереди также в барах для болельщиков, которые хотели только купить напитки и, даже корректировка возможностей, потому что у многих служб не было персонала, чтобы удовлетворить весь спрос». Победа на мировом конкурсе, помимо того, что она была «фундаментальной для учебной программы», позволила студенту «узнать больше о моделировании» в области, в которой он «хотел бы работать в будущем».

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