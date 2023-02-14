Португальский школьник выиграл чемпионат мира

Артур Жоржи Корреа стал победителем конкурса студенческих симуляторов, получив работу в программе моделирования Simio, которая разрешала проблемы с очередями и низкой прибылью на футбольном стадионе.

Студент факультета науки и технологий Университета Коимбры (FCTUC) выиграл международный конкурс среди тысяч студентов со всего мира с работой в области спортивной логистики, сообщило учебное заведение.

Студент магистратуры в области промышленной инженерии и управления Артур Жоржи Корреа стал победителем конкурса студенческих симуляторов, организованного компанией Simio из Соединенных Штатов Америки. Португалец представил работу, «связанную с оценкой операций и логистики во время игры в футбол», - говорится в заявлении FCTUC.

«Цель состояла в том, чтобы смоделировать работу футбольного стадиона вместимостью 5000 человек, на котором было много проблем - например, длинные очереди и, как следствие, низкая удовлетворенность болельщиков, а также низкий уровень прибыли, потому что при длинных очередях болельщики в конечном итоге проигрывали, воспользовавшись доступными услугами», - добавляет Артур Жоржи Корреа, удостоившийся приза в размере 2500 долларов (2350 евро).

Чтобы решить эти проблемы, согласно FCTUC, студент факультета машиностроения «построил базовую модель, отражающую текущую ситуацию в системе, реализующую меры по улучшению операций, прибыли и удовлетворенности поклонников», используя программное обеспечение для компьютерного моделирования.

«Одним из реализованных улучшений была быстрая очередь на входе на стадион, потому что, например, болельщики могли принести сумку или нет, а текущая модель учитывала, что болельщики без сумки должны были ждать, пока болельщики с сумкой будут досмотрены. Поэтому я реализовал очередь для болельщиков, которые не берут с собой рюкзак и идут прямо ко входу на стадион», - объясняет Артур Жоржи Корреа.

Молодой человек, с другой стороны, также рассматривал «вариант волонтеров в магазинах и барах стадиона, что позволило бы сократить расходы, быстрые очереди также в барах для болельщиков, которые хотели только купить напитки и, даже корректировка возможностей, потому что у многих служб не было персонала, чтобы удовлетворить весь спрос». Победа на мировом конкурсе, помимо того, что она была «фундаментальной для учебной программы», позволила студенту «узнать больше о моделировании» в области, в которой он «хотел бы работать в будущем».